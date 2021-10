Deretan Klub yang Berpotensi Pinang Irfan Bachdim - Arema FC, Persija Jakarta hingga Persib Bandung

TRIBUNNEWS.COM - Masa depan Irfan Bachdim kemana ia akan berlabuh setelah meninggalkan PSS Sleman menjadi misteri.

Sejumlah tim elite di BRI Liga 1 2021 terus dikaitkan dengan pemain yang pernah merumput di J-League tersebut.

Sebagaimana yang diketahui, panasnya internal PSS Sleman diwarnai dengan keputusan undur dirinya Irfan Bachdim.

Irfan Bachdim memilih untuk menyudahi jalinan kontraknya lebih dini dengan klub berjuluk Super Elja itu lantaran faktor keluarga.

Pemain PSS Sleman, Irfan Bachdim berusaha melepaskan tendangan saat melawan PS Tira Persikabo dalam laga lanjutan Liga 1 2020 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (8/3/2020) malam. Pada pertandingan tersebut PSS Sleman ditahan imbang oleh tim tamu dengan skor 0-0. Tribun Jogja/Hasan Sakri Ghazali (Tribun Jogja/Hasan Sakri Ghazali)

Alasan mantan pemain Persema Malang itu untuk meninggalkan PSS Sleman ia unggah melalui instagram pribadinya, @ibachdim, Jumat (8/10.2021).

It hurts but i have to foollow my heart. Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Meninggalkan teman-teman, itu juga sangat menyakitkan buat saya," tulis Irfan Bachdim.

Ia mau tak mau harus memilih antara tinggal bersama klub atau mengutamakan keluarganya.

"Bagi saya, keluarga adalah hal terpenting di dalam hidup. Mereka adalah inspirasi dan motiviasi terbesar untuk saya," jelasnya.

Irfan mengaku bahwa dirinya merasa tak nyaman untuk meninggalkan keluarganya dalam rentan yang ama.

"Saya tidak merasa nyaman ketika merea idak bisa bersama saya dalam waktu yang cukup lama.