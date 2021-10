Jadwal BRI Liga 1 Hari Ini Live Indosiar, Persipura vs Persebaya, Bhayangkara FC vs Persib Bandung

Dok: Persib Bandung

Robert Alberts bersama jajaran pelatihnya memberikan pemahaman taktik kepada seluruh pemain Persib Bandung. Berikut jadwal BRI Liga 1 hari ini, Sabtu (16/10/2021) live Indosiar 3 laga, Persela vs Madura United, Persipura vs Persebaya, Bhayangakara vs Persib