Peran David Alaba Lebih Superior dari Sergio Ramos, Real Madrid Untung, PSG Buntung

TRIBUNNEWS.COM - David Alaba sukses membawa Real Madrid meraih kemenangan dalam laga bertajuk El Clasico menghadapi Barcelona pada Minggu, (25/10/2021) malam WIB.

Sumbangan satu gol dan permainan ciamiknya menjaga pertahanan Real Madrid membuat ia dinobatkan sebagai Man Of The Match pada laga yang digelar di New Camp tersebut.

Melakoni debutnya dalam laga El Clasico tak membuat Alaba berkeringat dingin, justru sebaliknya, permainan menawan berhasil ia pertontonkan serta membawa Los Blancos meraih 3 poin penting di La Liga Spanyol.

Bek Real Madrid asal Austria David Alaba (tengah) melakukan selebrasi setelah mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara FC Barcelona dan Real Madrid CF di stadion Camp Nou di Barcelona pada 24 Oktober 2021. (LLUIS GENE / AFP)

"Ini adalah El Clasico pertama saya, dan saya berhasil mencetak gol pertama saya untuk Real Madrid di laga tersebut, saya sangat beruntung malam ini," Kata Alaba dilansir laman resmi Real Madrid.

Rekor mentereng pun berhasil ditorehakan pemain berusia 28 tahun tersebut.

Dilansir Opta, Alaba menjadi pemain keempat di Real Madrid yang berhasil mencetak gol di laga debutnya pada partai El Clasico.

Sebelumnya, sudah ada nama-nama seperti Ruud van Nistelrooy, Ronaldo Nazario, Raphael Varane, dan Jese Rodriguez yang mencetak gol dalam laga debut melawan Barcelona.

Kualitas Alaba memang tak diragukan dalam sepak bola Eropa, ia didatangakan Los Blancos dari tim raksasa Jerman, Bayern Munchen.

Selama berada di Allianz Arena, Alaba telah mempersembahkan 9 gelar Bundesliga, 6 DFB-Pokal, dan 2 Liga Champions.

Ia juga menjadi pemain penting saat Die Rotten meraih predikat treble winners di musim 2019/2020.