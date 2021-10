Transformasi Posisi Sergino Dest di Barcelona, Kebutuhan atau Keterpaksaan?

Bek Barcelona AS Sergino Dest (kiri) bersaing dengan pemain depan Real Madrid Brasil Vinicius Junior (tengah) dan pemain belakang Real Madrid Prancis Ferland Mendy selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara FC Barcelona dan Real Madrid CF di stadion Camp Nou di Barcelona pada 24 Oktober, 2021.

TRIBUNNEWS.COM - Sudah di tiga laga, pemain muda milik Barcelona, Sergino Dest mengalami transformasi posisi di tangan Ronald Koeman.

Koeman yang biasa bermain memakai skema 4-3-3, menjadikan Sergino Dest sebagai seorang winger kanan, padahal pemain asal Amerika tersebut adalah pemain yang berposisi asli sebagai wing back.

Sebagai bek kanan modern, Sergino Dest memiliki naluri menyerang yang apik, sebelum bergabung dengan Barcelona, Dest adalah pemain yang rajin menyumbang gol dan assist.

Bek Barcelona asal Amerika, Sergino Dest (kiri) bersaing dengan bek Ukraina Dynamo Kiev Artem Shabanov selama pertandingan sepak bola grup G Liga Champions UEFA antara Barcelona dan Dynamo Kiev di stadion Camp Nou di Barcelona, ??pada 4 November 2020. (LLUIS GENE/AFP)

Tetapi, pemain asal Amerika Serikat ini tidak bagus-bagus amat dalam hal bertahan.

Dilansir Fbref, tackles won per pertandingan Dest ada di angka 0.91, shots blocked per pertandingan 0.84, dan aerials won hanya ada di amgla 0.47 per pertandingannya.

Untuk ukuran pemain belakang itu bukanlah catatan yang bagus, itulah mengapa, Ronald Koeman lebih sering mempercayakan Oscar Mingueza untuk mengisi plot di bek kanan Barcelona.

Melihat hal tersebut, Dest memang memiliki kapabilitas untuk mendapatkan tranformasi posisi, kemampuannya dalam menyerang dapat dimaksimalkan Koeman untuk membuat serangan Barcelona lebih hidup.

Banyak pemain yang kariernya cemerlang setelah melakukan transformasi posisi, di antaranya adalah David Alaba yang awalnya bermain diposisi bek kiri lalu bertransformasi menjadi bek tengah.

Selain itu, ada juga nama Gareth Bale yang awalnya berposisi sebagai fullback kiri lalu bertransformasi menjadi penyerang sayap.

Gareth Bale (zimbio)

Pertanyaannya, apakah Sergino Dest mampu menjalankan tugasnya dengan baik saat tampil lebih ke depan?