Harus Begadang, Mengapa Pertandingan Liga Champions Digelar Saat Jam Tidur di Indonesia?

TRIBUNNEWS.COM - Liga Champions selalu menjadi ajang yang dinantikan oleh jutaan pecinta sepak bola di dunia.

Terutama di Indonesia, para penggila bola di sini rela membuat jam tidurnya berantakan hanya untuk menyaksikan pertandingan Liga Champions.

Tidur dengan durasi tiga sampai empat jam rela dilakukan oleh kebanyakan mahasiswa sampai para pekerja agar tak ketinggalan pertandingan dalam ajang paling bergengsi di eropa tersebut.

BARCELONA, SPANYOL - 20 OKTOBER: Gerard Pique dari FC Barcelona memberi tepuk tangan penuh kepada para penggemar setelah pertandingan grup E Liga Champions UEFA antara FC Barcelona dan Dynamo Kyiv di Camp Nou pada 20 Oktober 2021 di Barcelona, Spanyol. (Foto oleh Alex Caparros/Getty Images) (Alex Caparros / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP)

Nanti dini hari saja, kita sudah dinantikan dengan delapan pertandingan seru yang mempertemukan enam belas tim terbaik di benua biru.

Diantaranya, Bayern Munchen vs Benfica, Dynamo Kyiv vs Barcelona, Atalanta vs Manchester United, Villareal vs Young Boys, Wolfsburg vs Salburg, Sevilla vs Lille, Malmo vs Chelsea, dan yang terakhir Juventus vs Zenut St. Petersburg.

Barisan pertandingan tersebut akan dihelat mulai pukul 00.45 hingga sekitar pukul 04.30 WIB.

Ya, pertandingan-pertandingan Liga Champions memang selalu digelar pada malam hari waktu setempat (eropa).

Hal tersebut membuat kita sebagai penikmat sepak bola layar kaca di Indonesia diharuskan begadang jika ingin menonton laga-laga di Liga Champions.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa pertandingan Liga Champions selalu dihelat pada malam hari waktu eropa? mengapa kita harus selalu dibuat begadang untuk menontonnya?

Prioritas Siaran