Jadwal BRI Liga 1 2021 Pekan ke-14, Live Indosiar, Laga Persija Jakarta, Persib Bandung dan Arema FC

Marc Klok, melakukan selebrasi dengan para pemain Persib Bandung di laga melawan Persiraja Banda Aceh pada pekan ke-13 BRI Liga 1 2021, Rabu (24/11/2021)/Jadwal BRI Liga 1 2021 pekan ke-14, live Indosiar, Persik Kediri vs Persebaya Surabaya, Persib Bandung vs Arema FC, Borneo FC vs Persija Jakarta/TRIBUNNEWS.COM/MUHAMMAD NURSINA