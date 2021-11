Link Live Streaming Sriwijaya FC Vs PSMS Medan, Tetap Nge-Gas, Dua Tim Turunkan Starting XI Terbaik

TRIBUNNEWS.COM - Laga pamungkas penyisihan Grup A Liga 2 2021 akan menyuguhkan big match antara Sriwijaya FC vs PSMS Medan, Selasa (30/11/2021).

Pertandingan Sriwjaya FC vs PSMS Medan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, disiarkan langsung OChannel pukul 18.15 WIB.

Laga Sriwijaya FC Vs PSMS Medan disiarkan secara lansung di stasiun TV OChannel. Laga big match Sriwijaya FC Vs PSMS Medan ini bisa anda saksikan via live Streaming gratis lewat HP.

Link streaming Sriwijaya FC vs PSMS Medan bisa di klik tautan yang ada di bagian akhir artikel ini.

Pemain PSMS Medan, Hady Barry dikawal pemain belakang PSPS Riau M Hamzaly pada laga keempat Liga 2 Indonesia Grup A di Stadion Gelara Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumsel, Rabu (20/10/2021). PSMS Medan dikalahkan PSPS Riau dengan skor 0-1. SRIPO/SYAHRUL (Sriwijaya Post/Syahrul Hidayat)

Kedua tim sudah dipastikan akan melaju ke babak delapan besar Liga 2 2021. Namun, bukan berarti kedua tim akan menyimpan para pemain terbaik mereka.

Sebaliknya, Sriwijaya FC dan PSMS Medan akan menurunkan starting eleven terbaik mereka sebagai persiapan menghadapi babak 8 besar.

Pelatih PSMS Medan, Ansyari Lubis misalnya.

Dia menegaskan, tetap akan menurunkan skuat terbaiknya saat menghadapi Sriwijaya FC dalam laga pamungkas Grup A Liga 2 musim 2021.

Disinggung apakah nantinya juga akan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang jarang diturunkan, Ansyari menyebutkan, semua anak-anak Medan bakal diberi kesempatan.

"Yang pasti pemain yang kami turunkan besok adalah 11 terbaik. Jadi di tim tidak ada istilah tim cadangan, inti, segala macam itu tidak ada," katanya, Senin (29/11/2021).