Jadwal BRI Liga 1 2021 Pekan ke-16, Live Indosiar, Persib Bandung, Persebaya Surabaya & Arema FC

Tribunnews/Muhammad Nursina

Pencetak gol pertama Persebaya Surabaya ke gawang Barito Putera, Marselino Ferdinan (keempat kanan) dikelilingi rekan setimnya, M Alwi Slamat, Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Ady Setiawan, Alie Sesay, M Hidayat, dan Jose Wilkson (dari kanan ke kiri) pada laga pekan kelima belas BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/12/2021) malam. Persebaya menang 2-0 (1-0) berkat gol Marselino Ferdinan (26') dan Taisei Marukawa (70')/Jadwal BRI Liga 1 2021 pekan ke-16, live Indosiar dan OChannel, PSM Makassar vs Persija Jakarta, Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, Borneo FC vs Arema FC Tribunnews/Muhammad Nursina