Litbang The Jakmania: Persija Jakarta Butuh Pemain Di Posisi Lini Tengah Dan Bek Tengah

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - The Jakmania menyambut baik keinginan Pelatih Persija Jakarta, Angelo Alessio mendatangkan enam pemain di bursa transfer putaran kedua yang dibuka pada 15 Desember 2021 mendatang.

Kabid Litbang PP The Jakmania, Afrizal Kasriyanto mengingatkan bahwa Persija sekarang ini membutuhkan seorang jenderal lapangan tengah.

Anggota Litbang PP The Jakmania. Kepala Bidang Litbang PP The Jakmania, Afrizal Kasriyanto menyebut bahwa Jakmania sangat mengharapkan Persija bisa bangkit dan memperbaiki klasemen di liga 1 (tribunnews.com/genik)

"Yang jelas Persija butuh pemain tengah, butuh jenderal di lapangan tengah. Karena sekarang memang terlihat kesulitan membangun serangan," ujar Afrizal kepada tribunnews.com, Minggu (5/12/2021).

Berdasarkan pengamatan Litbang PP The Jakmania, lini tengah Persija membutuhkan seorang kreator serangan yang bisa terus menghasilkan umpan-umpan terobosan kepada lini serang.

Gelandang Persija Jakarta, Rohit Chand (depan) menggiring bola dibayangi gelandang Bali United, Fadil Sausu pada laga pekan ketiga belas BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/11/2021) malam. Persija Jakarta takluk dari Bali United dengan skor 0-1 berkat gol Ilija Spasojevic pada menit ke-25. Tribunnews/Muhammad Nursina (Tribunnews/Muhammadnursina)

"Sejauh ini kita hanya mengandalkan Rohit Chand dan Tony Sucipto. Kita harus punya gelandang serang yang bisa membuat bola-bola terobosan kreatif untuk memaksimalkan potensi mencetak gol," ucap Afrizal.

Posisi lain yang menurut Litbang PP The Jakmania perlu dibenahi adalah center back atau bek tengah.

Afrizal menuturkan, Persija kebobolan cukup banyak di sepanjang BRI Liga 1 musim ini dikarenakan lini pertahanan yang kurang kuat.

"Kita juga butuh center back, kebobolan Persija pun lumayan banyak di putaran pertama. Harus ada penerus eks Persija seperti W. Pachecho misalnya," kata dia.

"Kita harus punya bek tengah seperti Pacheco sehingga Persija bisa back to the right track, jadi tim yang paling sedikit kebobolan," sambung Afrizal.

Litbang PP The Jakmania menyimpulkan, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, Persija setidaknya membutuhkan tambahan pemain di lini tengah dan center back.

"Menurut Litbang Persija setidaknya butuh pemain untuk center bek dan lapangan tengah, khususnya gelandang serang," pungkas dia.