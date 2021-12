Ini Daftar Juara dan Runner-up Grup dari 12 Tim yang Sudah Memastikan Diri Lolos Babak 16 Besar

TRIBUNNEWS.COM, PORTO- Di antara 12 tim yang sudah memastikan diri lolos babak 16 Besar. Ada 6 tim yang dipastikan jadi juara grup, 4 tim jadi runner-up. Sedangkan dua tim masih belum jelas. Menunggu pertandingan terakhir fase grup malam nanti, Kamis (9/12/2021).

Tim-tim yang menjadi juara grup di antaranya Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Muenchen, dan Manchester United.

Sedangkan 4 tim yang dipastikan menjadi runner-up Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Sporting CP, dan Inter Milan.

Dua dari 12 tim yang masih belum dipastikan statusnya sebagai juara grup atau runner-up adalah Chelsea dan Juventus.

Empat tiket babak 16 Besar yang masih diperbutkan adalah tiket sebagai runner-up grup E, runner up grup F, juara atau runner up grup G, dan juara atau runner up grup H.

JUARA GRUP:

A Manchester City

Gelandang Manchester City asal Brasil Fernandinho (kedua dari kanan) merayakan mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester City dan West Ham United di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada 28 November 2021. (Oli SCARFF / AFP)

B Liverpool

Para pemain Liverpool merayakan setelah mencetak gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola Grup B Liga Champions UEFA antara AC Milan dan Liverpool pada 7 Desember 2021 di stadion San Siro di Milan. (MIGUEL MEDINA / AFP)

C Ajax

Penyerang Ajax asal Brazil, David Neres (2L) melakukan selebrasi dengan bek Ajax Belanda Perr Schuurs (kiri) dan penyerang Ajax Pantai Gading Sebastien Haller setelah mencetak gol ketiga timnya dalam pertandingan sepak bola leg kedua Grup C Liga Champions antara Ajax Amsterdam dan Sporting CP di Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada 7 Desember 2021. (Kenzo Tribouillard / AFP)

D Real Madrid