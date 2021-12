Hasil Ulangan Drawing 16 Besar Liga Champions: ATM vs MU, Inter vs Liverpool, PSG vs Real Madrid

Pemain depan Manchester United Cristiano Ronaldo (tengah) menyapa para pendukung di akhir pertandingan sepak bola grup F Liga Champions UEFA antara Atalanta dan Manchester United di stadion Azzurri d Italia, di Bergamo, pada 2 November 2021. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Berikut hasil ulangan drawing 16 besar Liga Champions, Senin (13/12/2021) malam WIB.

Undian 16 besar Liga Champions baru saja diulangi karena sebelumnya terjadi kesalahan sistem.

Dalam ulangan drawing 16 besar Liga Champions terjadi beberapa pertandingan big match.

Diantaranya Atletico Madrid vs Manchester United, Inter Milan vs Liverpool hingga PSG vs Real Madrid.

Striker Manchester United asal Portugal Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi setelah mencetak gol pembuka dari titik penalti selama pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Norwich City dan Manchester United di Stadion Carrow Road di Norwich, Inggris timur, pada 11 Desember 2021. (DANIEL LEAL / AFP)

Hasil lengkap drawing 16 besar Liga Champions:

FC Salzburg vs Bayern Munchen

Sporting Lisbon vs Manchester City

Benfica vs Ajax

Chelsea vs LOSC Lille

Atletico Madrid vs Manchester United