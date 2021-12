Prediksi Lazio Vs Genoa: Adu Taktik Antara Tim yang Dilatih Maurizio Sarri dan Andriy Shevchenko

wsforwp

Pelatih Lazio, Maurizio Sarri mengangkat seekor burung elang hidup yang menjadi logo kebanggaan klub seusai menang dalam Derby della Capitale melawan AS Roma di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Senin (27/9/2021) dini hari. Duel Lazio vs AS Roma berakhir dengan skor 3-2.