Persib Bandung Resmi Perkenalkan Bruno Cantanhede, Maung Kembali Punya Duet Samba

TRIBUNNEWS.COM - Persib Bandung secara resmi memperkenalkan rekrutan anyar mereka, Bruno Cantanhede, Sabtu (18/12/2021).

Striker asal Brasil itu akan menemani Bruno da Silva yang lebih dulu direkrut untuk bertugas di lini depan Persib.

Dengan begitu, Maung kini resmi memiliki duer brasil menggantikan duet 'Geliz', Geoffrey Castillion dan Wander Luiz yang kontraknya tak diperpanjang menjelang putaran kedua Liga 1 2021.

Perkenalan Bruno Cantanhede disiarkan Persib Bandung melalui akun resmi media sosial mereka di berbagai platform, di antaranya melalui Facebook.

"This Bruno is ours! Wilujeng Sumping, Bruno!" begitu tulis akun offisial Persib Bandung.

Lewat duet David da Silva dan Bruno Cantanhede , Persib Bandung kembali mempunyai duet striker asal Brazil.

Pada musim 2008/2009 Persib Bandung mempunyai duet striker asal Brazil juga yakni Hilton Moreira dan Rafael Alvez Bastos yang pernah membuat bobotoh terpicut dengan keahliannya menjebol gawang lawan.

Sayang, Rafael Bastos yang digadang-gadang akan sama dengan rekan setimnya Hilton Moreira tidak dapat menampilkan penampilan yang apik dan hanya bermain setengah musim.

Sosok Bruno Cantanhede

Pemain asal Brasil, Bruno Cantanhede, yang kabarnya tengah diincar Persib Bandung. (instagram @bcantanhede_)

Berdasarkan data Transfermarkt, Bruno memiliki posisi bermain sebagai striker.