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Liga 2

SEDANG TAYANG Live Streaming PSIM Yogyakarta vs Sulut United, 8 Besar Liga 2, Ini Susunan Pemainnya

Akses live streaming dan susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Sulut United yang dijadwalkan kick off mulai pukul 21.00 WIB, Live Vidio.com.

Penulis: Rochmat Purnomo
Editor: Dwi Setiawan
zoom-inlihat foto SEDANG TAYANG Live Streaming PSIM Yogyakarta vs Sulut United, 8 Besar Liga 2, Ini Susunan Pemainnya
WARTA KOTA/Angga Bhagya Nugraha
Pesepak bola PSMS Medan berebut bola dengan pesepak bola PSIM Yogyakarta dalam lanjutan babak delapan besar Liga 2 di Stadion Wibawa Mukti , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (20/12/2021) malam. Hasil pertandingan tersebut tidak membuahkan gol alias imbang dengan skor 0-0. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung live streaming PSIM Yogyakarta vs Sulut United dalam pertandingan pamungkas 8 besar Liga 2 2021 Grup Y, Kamis (23/12/2021) malam ini.

Laga yang mempertemukan PSIM Yogyakarta vs Sulut United berlangsung di Stadion Wibawa Mukti.

Keseruan duel PSIM Yogyakarta vs Sulut United dijadwalkan kick off mulai pukul 21.00 WIB, Live Vidio.com.

Para pesepak bola PSIM Yogyakarta melakukan selebrasi usai gelandang mereka, Sugeng Efendi (kiri) mencetak gol penyeimbang ke gawang Martapura Dewa United dalam laga babak delapan besar Liga 2 2021 Grup Y di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/12/2021) malam. Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2 (1-0). Gol Dewa United dicetak oleh Slamet Budiyono pada menit ke-31 dan Rishadi Fauzi (81'), sementara gol balasan PSIM dicetak oleh Hapidin pada menit ke-69' dan Sugeng Efendi (90'+2). Tribunnews/Jeprima
Para pesepak bola PSIM Yogyakarta melakukan selebrasi usai gelandang mereka, Sugeng Efendi (kiri) mencetak gol penyeimbang ke gawang Martapura Dewa United dalam laga babak delapan besar Liga 2 2021 Grup Y di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/12/2021) malam. Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2 (1-0). Gol Dewa United dicetak oleh Slamet Budiyono pada menit ke-31 dan Rishadi Fauzi (81'), sementara gol balasan PSIM dicetak oleh Hapidin pada menit ke-69' dan Sugeng Efendi (90'+2). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Baca juga: Live Streaming TV Online Indosiar, PSMS Medan vs Dewa United, 8 Besar Liga 2 2021, Pukul 21.00 WIB

Berikut Susunan Pemain

PSIM Yogyakarta

Imam Arief (GK); Beny Wahyudi, Jodi Kustiawan, Sunni Hizbullah, Aditya Putra, Achmad Baasith, Sugeng Efendi, Syarif Wijianto, Arif Satrayudha, Hapidin, Aberta Rockyawan.

Sulut United

Fery Kurniawan (GK); Yudi Khoerudin, Mohamad Arozi, Deki Rolias, Mahdi Albaar, Mahadirga Lasut, Daniel Rocken, Rifaldo Lestaluhu, Irfan Kararbo, Afdal Yusra, Rosi Nophrihanis.

Berikut Live Streaming PSIM Yogyakarta vs Sulut United

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Sumber: TribunSolo.com
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