Liga 2
SEDANG TAYANG Live Streaming PSIM Yogyakarta vs Sulut United, 8 Besar Liga 2, Ini Susunan Pemainnya
Akses live streaming dan susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Sulut United yang dijadwalkan kick off mulai pukul 21.00 WIB, Live Vidio.com.
Penulis: Rochmat Purnomo
Editor: Dwi Setiawan
TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung live streaming PSIM Yogyakarta vs Sulut United dalam pertandingan pamungkas 8 besar Liga 2 2021 Grup Y, Kamis (23/12/2021) malam ini.
Laga yang mempertemukan PSIM Yogyakarta vs Sulut United berlangsung di Stadion Wibawa Mukti.
Keseruan duel PSIM Yogyakarta vs Sulut United dijadwalkan kick off mulai pukul 21.00 WIB, Live Vidio.com.
Baca juga: Live Streaming TV Online Indosiar, PSMS Medan vs Dewa United, 8 Besar Liga 2 2021, Pukul 21.00 WIB
Berikut Susunan Pemain
PSIM Yogyakarta
Imam Arief (GK); Beny Wahyudi, Jodi Kustiawan, Sunni Hizbullah, Aditya Putra, Achmad Baasith, Sugeng Efendi, Syarif Wijianto, Arif Satrayudha, Hapidin, Aberta Rockyawan.
Sulut United
Fery Kurniawan (GK); Yudi Khoerudin, Mohamad Arozi, Deki Rolias, Mahdi Albaar, Mahadirga Lasut, Daniel Rocken, Rifaldo Lestaluhu, Irfan Kararbo, Afdal Yusra, Rosi Nophrihanis.
Berikut Live Streaming PSIM Yogyakarta vs Sulut United