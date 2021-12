Profil Faris Ramli, Pemain Singapura yang 'Disindir' Asnawi setelah Gagal Penalti di Semi Final AFF

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Faris Ramli, pemain Singapura yang disindir Asnawi Mangkualam usai gagal saat tendangan penalti di laga Semifinal leg 2 Piala AFF 2020, Sabtu (25/12/2021).

Diketahui, momen Asnawi berlutut dan menyindir Faris viral di media sosial.

Tendangan Faris ke gawang Indonesia saat penalti berhasil digagalkan Nadeo Argawinata.

Melihat lawannya gagal, Asnawi langsung menghampiri Faris dan berlutut seraya mengucapkan terima kasih.

"Thank you, thank you," kata Asnawi pada Faris, dilansir Tribunnews.

Baca juga: Malam Dramatis Indonesia ke Final AFF, Shin Tae-yong Sebut Garuda Hilir Mudik ke Neraka & Surga

Baca juga: Kemenangan Heroik Timnas Indonesia Diharapkan Menginspirasi Vietnam di Piala AFF 2020

Maksud ucapan Asnawi pada Faris adalah untuk menyindir kegagalannya menjadi eksekutor penalti.

Dalam laga yang digelar Sabtu malam, Indonesia berhasil menaklukkan Singapura dengan skor 4-2 dan melaju ke babak final Piala AFF 2020.

Gol tersebut dicetak oleh Ezra Walian (11'), Pratama Arhan (87'), Shawal Anuar (OG, 91'), dan Egy Maulana Vikri (105'+2).

Profil Faris Ramli

Pemain Singapura Shahdan Sulaiman (kiri) diberi selamat oleh rekan setimnya Faris Ramli (kanan) setelah mencetak gol pada leg kedua pertandingan semifinal sepak bola AFF Suzuki Cup 2020 antara Singapura dan Indonesia di Stadion Nasional Singapura pada 25 Desember 2021. (Photo by Roslan RAHMAN / AFP) (AFP/ROSLAN RAHMAN)

Mengutip Wikipedia, Faris Ramli lahir di Singapura pada 24 Agustus 1992.