Live Streaming TV Online RCTI, Thailand vs Indonesia Final Leg II Piala AFF 2020 Malam Ini, Gratis!

Starting eleven Timnas Indonesia dalam pertandingan Piala AFF 2021, dari kiri Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Fachruddin Aryanto, Ezra Walian, Ramai Rumakiek, Pratama Arhan, Alfeandra Dewangga, Rachmat Irianto, Asnawi Mangkualam (c) dan Nadeo Agrawinata.

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming tv online RCTI gratis laga Thailand vs Indonesia final leg II Piala AFF 2020 bisa didapatkan dalam artikel ini.

Laga Thailand vs Indonesia final Piala AFF 2020 akan berlangsung di Nationaal Stadium, Sabtu (1/1/2022) pukul 19.30 WIB.

Perjuangan skuat Garuda untuk merengkuh gelar Piala AFF untuk pertama kalinya sejak 1996 disiarkan langsung RCTI dan bisa disaksikan melalui live streaming RCTI+ serta di aplikasi Vidio, gratis.

Starting eleven Timnas Indonesia dalam pertandingan Piala AFF 2021, dari kiri Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Fachruddin Aryanto, Ezra Walian, Ramai Rumakiek, Pratama Arhan, Alfeandra Dewangga, Rachmat Irianto, Asnawi Mangkualam (c) dan Nadeo Agrawinata. (Instagram @Rizkyridhoramadhani)

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bertekad membawa skuat Garuda memenangkan leg II final Piala AFF 2020 lawan Thailand akhir pekan nanti.

Meskipun tertinggal 4-0 dari hasil pertemuan pertama di final Piala AFF 2020, Shin Tae-yong tak gentar demi menuntaskan misi di ajang dua tahunan ini.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengemban misi untuk skuat Garuda mencetak banyak gol melawan Thailand pada pertemuan kedua nanti.

Layaknya laga Barcelona vs Liverpool atau Barcelona vs PSG di Liga Champions beberapa waktu lalu, Blaugrana yang unggul 3-0 atas Liverpool harus rela tersisih karena dikalahkan The Reds 4-0 pada leg kedua.

Begitu juga ketika Barcelona kalah 4-0 dari PSG, tim Catalan mampu membalas dengan skor mencolok 6-1 untuk memastikan melaju ke babak berikutnya.

Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepakbola, menurut Shin Tae-yong, skuat Garuda harus tetap optimis dan percaya diri menatap laga final leg II melawan Thailand.

