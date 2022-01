AC Milan Berburu Palang Pintu Pertahanan, Rossoneri Idamkan The Next Kjaer dari AS Monaco

Pemain depan Inter Milan Argentina Lautaro Martinez (Kiri) mengalahkan (Dari 2ndL) gelandang Prancis AC Milan Souhaliho Meite, bek Denmark AC Milan Simon Kjaer dan bek AC Milan Italia Davide Calabria (kanan) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Inter Milan pada 21 Februari 2021 di stadion San Siro di Milan. MIGUEL MEDINA / AFP

TRIBUNNEWS.COM - AC Milan terus berupaya untuk membenahi kedalaman skuatnya guna mengarungi sisa kompetisi musim 2021/2022.

Sejumlah nama pemain mulai masuk dalam daftar "gebet" AC Milan yang bisa diboyong pada bursa transfer musim dingin, Januari mendatang.

Satu di antara amunisi yang membuat Rossoneri kepincut adalah The Next Simon Kjaer dari AS Monaco, Axel Disasi.

Sebagaimana yang diketahui, AC Milan tengah dilanda krisis pemain bugar.

Hampir semua lini permainan Il Diavolo Rosso compang-camping lantaran berbagai macam kondisi.

Baca juga: Momen Jose Mourinho Seret Tammy Abraham agar Tak Kena Kartu Merah saat AC Milan Bantai AS Roma

Baca juga: Dua Aksi Terpuji Mourinho Saat AS Roma Dibekap AC Milan, Bela Ibrahimovic dari Hinaan Rasis

Bek AC Milan Denmark Simon Kjaer bereaksi setelah cedera saat pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Genoa dan AC Milan pada 01 Desember 2021 di stadion Luigi-Ferraris di Genoa. (MARCO BERTORELLO / AFP)

Sejumlah pemain pilar tidak bisa dimainkan oleh Stefano Pioli lantaran mengalami cedera maupun menunaikan tugasnya membela timnas.

Satu di antara pilar permainan Setan Merah cabang Italia yang absen hingga akhir musim adalah Simon Kjaer.

Bek tangguh asal Denmark ini harus menepi hingga kompetisi musim 2021/2022 ini rampung karena dibekap cedera.

Mau tak mau situasi ini membuat manajemen AC Milan harus gercep mencari penggantinya.

Beberapa nama pemain sudah dikantongi oleh runner-up Liga Italia musim lalu ini.