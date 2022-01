Jadwal Liga 1 Pekan ke-19, Persib Vs Bali United, Arema FC Vs PSS Sleman, Persebaya Vs PSM Makassar

Jadwal Liga 1 Pekan ke-19, Persib Vs Bali United, Arema Vs PSS Sleman, Persebaya Vs PSM Makassar

TRIBUNNEWS.COM - Laga-laga seru dari tim-tim yang menguasai puncak klasemen, akan terjadi pada laga pekan ke-19 Liga 1.

Diketahui, Persib Bandung, Arema FC, dan Bhayangkara FC memiliki jumlah poin yang sama di klasemen.

Baca juga: Hasil dan Klasemen Liga 1 Seusai Persebaya Menang, Peringkat 1 Sampai 4 Cuma Selisih 1 Poin

Diketahui, kompetisi Liga 1 2021-2022 telah memasuki pekan ke-19 yang berlangsung di Pulau Dewata, Bali.

Persib Bandung masih menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1 2021-2022 dengan 37 poin.

Maung Bandung sejatinya memiliki poin sama dengan Arema FC dan Bhayangkara FC.

Baca juga: Pelatih Persib Bandung Keberatan Shin Tae-yong Panggil Lagi 2 Pilar Maung ke Timnas Indonesia

Pesepak bola Persib Bandung melakukan pemanasan jelang menghadapi Persita Tangerang pada laga pekan ke-18 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Kota Denpasar, Bali, Jumat (7/1/2022) malam. Tribunnews/Muhammad Nursina (Tribunnews/Muhammad Nursina)

Baca juga: Bagaimana Jika Timnas Indonesia Isinya Pemain Naturalisasi Semua? Ini Kata Shin Tae-yong

Hanya, tim besutan Robert Rene Alberts diuntungkan dengan keunggulan produktivitas gol.

Sedangkan posisi juru kunci masih ditempati oleh Persiraja Banda Aceh yang baru saja kalah telak 1-4 dari PSS Sleman pada pekan ke-18 Liga 1 2021-2022.

Di pekan ke-19, Persib akan dihadapkan lawan berat sang juara bertahan Bali United.

Baca juga: Hal Menarik Saat Persebaya Hantam Persikabo, Drama 5 Gol, Samsul Arif Hat-trick, Bajul Ijo Merangsek

Duel antara Persib dan Bali United berlangsung di Stadion Ngurah Rai, Bali, pada Kamis (13/1/2022).