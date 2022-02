BREAKING NEWS: Laga PSM Makassar vs Persib Bandung di BRI Liga 1 2021 Resmi Ditunda

TRIBUNNEWS.COM - PT Liga Indonesia Baru (LIB) baru saja mengumumkan terkait kejelasan empat pertandingan pekan 22 BRI Liga 1 2021, pada Rabu (2/1/2022) hari ini.

Dari 4 pertandingan yang dijadwalkan hanya ada 1 yang harus ditunda karena tidak memenuhi syarat.

Satu laga pekan 22 BRI Liga 1 2021 yang resmi ditunda ialah PSM Makassar vs Persib Bandung.

Rencananya duel PSM Makassar vs Persib Bandung berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, mulai pukul 18.15 WIB.

Aksi Achmad Jufriyanto saat Persib Bandung mengalahkan Persikabo dengan skor 1-0 dalam lanjutan pekan 21 BRI Liga 1 2021 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (29/1/2022). (Dok: Persib Bandung)

Baca juga: Live Streaming Persita Tangerang vs Borneo FC BRI Liga 1 Pukul 15.15 WIB, Gratis!

Baca juga: Zona Degradasi BRI Liga 1 Adem Ayem, Barito Putera, Persela dan Persiraja Kapan Tancap Gas?

Namun setelah dilakukan pemeriksaan terakhir, kubu Persib Bandung hanya menyisakan 13 pemain yang siap bertanding.

Berdasarkan situasi itu maka pertandingan PSM Makassar vs Persib Bandung harus dijadwalkan ulang.

"Hari ini ada 4 pertadingan, berdasarkan evaluasi dan PCR, ada satu laga yang harus ditunda yaitu PSM Makassar vs Persib Bandung." keterangan resmi PT LIB dalam sesi konferensi pers melalui Zoom.

"Tiga laga lainnya kita gelar sesuai jadwal."

"Penundaan ini setelah pertemuan meeting dan memenuhi syarat untuk dijadwalkan ulang." lanjutnya.

"Selain itu ada pemohonan dari Persib Bandung karena pemainnya tidak ada 14..

"Pemeriksaan terakhir yang kita terima, kubu Persib Bandung tersisa 13 pemain." tandasnya.

Dengan informasi di atas, maka tiga pertandingan lainnya pekan 22 BRI Liga 1 2021 bakal tetap berjalan sesuai jadwal.

Diantaranya, PSS Sleman vs Persik Kediri, Persita Tangerang vs Borneo FC dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya.

(Tribunnews.com/Ipunk)