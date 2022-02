Live Streaming Inter Milan Vs AS Roma Malam Ini, Mourinho Jadikan Pellegrini & Matías Viña Starter?

Gabriele Maltinti / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

José Mário dos Santos Félix Mourinho, Pelatih AS Roma, menyapa pemain Empoli, Patrick Cutrone saat pertandingan Liga Italia Serie A antara Empoli FC Vs AS Roma di Stadion Carlo Castellani pada 23 Januari 2022 di Empoli, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)