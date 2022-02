Pendukung AS Roma Geruduk Kantor FIGC, Hal Ini yang Jadi Tuntutan Ultras Giallorossi

Vincenzo PINTO / AFP

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho (tengah) berbincang dengan para pemainnya di akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia Lazio vs AS Roma di stadion Olimpiade di Roma pada 26 September 2021. Pendukung AS Roma tak terima dengan keputusan wasit yang dirasa kerap merugikan tim asuhan Jose Mourinho ini.