Bomber Gol Persib Bandung Luapkan Kemarahannya Lewat Instastory, David da Silva: Saya Bukan Tahanan!

TRIBUNNEWS.COM - Penyerang Persib Bandung, David da Silva baru saja dibuat kesal dengan beberapa komentar dalam salah satu unggahan foto di Instagram miliknya, pada Minggu (13/2/2022) kemarin.

Berawal dari membagikan unggahan di Instagramnya @Davidasilva14 yang berisi 4 foto bersama pasangannya.

Dalam foto tersebut nampak David da Silva sedang merayakan usia pernikahan dengan sang kekasih yang telah berjalan 13 tahun.

Ia bersama pasangannya itu sedang makan bersama di salah satu restoran yang belum diketahui apakah berada di Indonesia atau negaranya Brasil.

Penyerang Persib Bandung, David da Silva bersama pasangannya merayakan anniversary ke-13. (Instagram @Daviddasilva14)

Baca juga: Jadwal Persib vs PSIS BRI Liga 1, Tekad Erwin Tampil Starter & Peluang Maung Bandung Pepet Arema FC

Baca juga: Jadwal BRI Liga 1 2021 Pekan ke-25, Live Indosiar, Persib Bandung, Persija Jakarta & PSIS Semarang

Dalam unggahan itu, dibubuhi caption yang menyatakan kebahagiannya bersama kekasihnya mengarungi bahtera rumah tangga.

"Tudo com você é colorido e perfeito. Não importa se na esquina comendo um pastel com suco de caixinha ou num restaurante comendo o fino da culinária, o importante é quem está do meu lado e você é a mulher que escolhi estar o resto da minha vida.

"Segala sesuatu dengan Anda penuh warna dan sempurna. Tidak ada yang senikmat makan pastel dengan kotak jus di restoran makan masakan terbaik, yang penting adalah siapa yang ada di hadapan saya adalah wanita yang saya pilih untuk menemani sisa hidup saya." tulis caption David da Silva,

"Não importa a turbulência de passamos, o importante é sempre manter o controle e é o que sempre fizemos ao longo desses 13 anos juntos e vamos continuar fazendo anos e anos de aniversário até que a morte nos separe e olhe lá.

"Tidak ada masalah dengan gejolak yang telah kita lalui, yang penting selalu menjaga kendali dan apa yang selalu kita lakukan selama 13 tahun ini bersama dan kita akan terus merayakan setiap tahunnya sampai kematian memisahkan kita." lanjutnya.

"Bom, o que quero dizer é, que vou estar com você pra sempre e te dando todo meu amor e carinho, pra você e para nossa família linda que temos. Eu te amo muito meu amor.