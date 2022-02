PSSI Bertekad Ikuti Jejak Timnas Kanada Yang Melesat Di Ranking FIFA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan bertekad untuk membuat Timnas Indonesia melesat seperti Kanada di rangking FIFA.

Kanada baru saja dinobatkan sebagai the best mover of the year FIFA. Penghargaan tersebut disematkan kepada Kanada sebagai negara dengan kenaikan peringkat terbaik saat pengumuman peringkat FIFA pada 10 Februari 2022.

Pada 2014, Kanada masih berada di peringkat 122 dunia. Jika dihitung dari Oktober 2014 ke Februari 2022, Kanada terbang 89 tingkat.

Mochamad Iriawan (tribunnews.com/majid)

Sementara dari Desember 2020 hingga pengumuman terakhir 10 Februari lalu, Kanada melompat 39 tingkat. Dari peringkat 72 ke 33.

Ini menjadi peringkat tertinggi dalam sejarah sepakbola Kanada. Peringkat tertinggi Kanada sebelumnya adalah 40 (1996).

Kanada pun mencetak rekor FIFA sejak memberlakukan sistem peringkat pada 1993. Rekor sebelumnya dicetak oleh Timnas Jamaika pada 2015 dengan lompatan 21 tingkat dari peringkat 76 ke 55.

Komitmen pria yang akrab disapa Iwan Bule itu untuk membawa Garuda terbang tinggi tak perlu diragukan lagi. Sejak terpilih sebagai orang nomor satu di sepakbola Indonesia, Iriawan langsung membuat gebrakan.

PSSI langsung merekrut pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Dia adalah juru taktik yang pernah membuat negeri Gingseng menggemparkan sepakbola dunia.

Bagaimana tidak, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Korea Selatan menghancurkan Jerman 2-0 yang berstatus juara bertahan di fase grup. Kekalahan itu juga yang membuat Jerman gagal melaju ke babak 16 besar.