Moncer di AS Roma, Tammy Abraham Selangkah Lagi Lewati Torehan Batistuta dan Montella

Alberto PIZZOLI / AFP

Pemain depan AS Roma Inggris Tammy Abraham (kanan) menatap bola selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan ACF Fiorentina di stadion Olimpiade di Roma, pada 22 Agustus 2021. Penyerang AS Roma, Tammy Abraham berpeluang memecahkan torehan gol dari dua legenda Giallorossi sekaligus, Gabriel Batistuta dan Montella.