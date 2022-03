Hasil Liverpool vs West Ham Babak I di Liga Inggris: Alisson Jatuh Bangun, Gol Mane Jadi Pembeda

TRIBUNNEWS.COM - Liverpool manutup babak pertama lewat keunggulan 1-0 kala menjamu West Ham United pada pekan 28 Liga Inggris, Minggu (6/3/2022) dini hari WIB.

Tersaji di Stadion Anfield, adalah Sadio Mane yang sukses mencetak gol menit ke-27 dan membawa Liverpool memimpin atas West Ham United.

Meski tampil dominan dan menguasai jalannya laga, justru kiper The Reds yang banyak melakukan aksi safety.

Baca juga: Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini: Liverpool vs West Ham, Ledakan Mohamed Salah, Live Mola TV

Baca juga: Hasil Liga Inggris: Chelsea Sadis Abis Gasak Burnley 4-0, Rekor Man City 7 Tahun Silam Terulang

Gelandang Liverpool asal Brasil Roberto Firmino (kanan) dan penjaga gawang Liverpool asal Brasil Alisson Becker merayakan setelah memenangkan pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan Liverpool di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan, pada 16 Februari, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (AFP/FILIPPO MONTEFORTE)

Alisson Becker sepanjang babak pertama mengemas kali penyelamatan krusial, termasuk peluang one on one dari Tomas Soucek.

Catatan penyelamatan Alisson lebih banyak ketimbang Fabianski yang baru mengemas satu kali safety.

Meski demikian, peluang kedua tim untuk meraih kemenangan masih terbuka lebar di babak kedua.

Jalan Pertandingan Babak Pertama

Liverpool tampil tancap gas sejak menit awal laga. Mohamed Salah, Luis Diaz, dan Sadio Mane secara bergantian meneror pertahanan West Ham United.

Dalam lima menit awal babak pertama, The Hammers tak diberikan kesempatan untuk mengembangkan permainan.

Kombinasi Fabinho, Keita, dan Jordsn Henderson membuat lini tengah The Reds begitu perkasa.