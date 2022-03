Liga Champions: Markas Liverpool Mulus Bak Meja Biliar, Tantangan Inter Milan Ukir Comeback Manis

Penggemar Liverpool mengangkat syal mereka di kerumunan menjelang pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Liverpool dan Leicester City di Anfield di Liverpool, Inggris barat laut pada 10 Februari 2022. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Inter Milan hanya mengusung satu misi saat bertandang ke Stadion Anfield dalam pagelaran Liga Champions, yakni mengukir kisah comeback.

Inter Milan dijadwalkan melakoni leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool.

Big match Liverpool vs Inter Milan akan berlangsung di Stadion Anfield, Rabu (9/3/2022) pukul 03.00 WIB.

The Reds di atas kertas lebih diunggulkan untuk bisa melaju ke babak perempat final kompetisi elite antar klub di benua biru ini.

Maklum, pada pertemuan pertama yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Liverpool sukses menggasak Inter Milan dengan skor dua gol tanpa balas.

Artinya, Nerazzurri membutuhkan keunggulan agregat 3-0 untuk memastikan langkah mereka berlanjut ke babak 8 besar.

Guna menyukseskan target ini, Inter Milan diharapkan bisa mengukir kisah comeback manis. Namun bukan perkara mudah untuk 'menodai' keangkeran markas The Reds.

Inter Milan membutuhkan bantuan dewi fortuna untuk membalikkan kondisi dari from zero to hero.

Berbagai prediksi terus menggema jelang pertandingan. Satu di antaranya datang dari mantan pemain Juventus dan AC Milan, Paolo di Canio.

Di Caniao mengatakan bahwa Nerazzurri sudah tak memiliki banyak alasan untuk laga dini hari nanti.