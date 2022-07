Fakta PSIS Gagal Tundukkan RANS, Pencetak Gol Pemain Asing, Chant Bikin Malu Rafathar Tak Bertuah

tangkap layar vidio

Kericuhan di laga PSIS Semarang VS RANS Nusantara FC saat wasit memberikan hukuman penalti buat RANS. Tampak pemain dan ofisial RANS Nusantara FC mendatangi wasit. Gol Taisei Marukawa lewat titik penalti pada menit ke-75 membuat hasil PSIS Semarang vs RANS Nusantara FC berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. RANS Nusantara membalas lewat gol Makan Konate. Hasil PSIS Vs RANS berakhir imbang 1-1.