Fakta Menarik Chelsea Libas Udinese 3-1, Prediksi Raheem Sterling Tepat, NGolo Kante Tersenyum Lebar

Dua pemain Chelsea, Raheem Sterling dan N'Golo Kante tampak tersenyum pada sesi latihan The Blues menjelang laga pramusim menghadapi Udinese, Jumat (29/7/2022).

Fakta Menarik Chelsea Libas Udinese 3-1, Prediksi Raheem Sterling Tepat, Ngolo Kante Tersenyum

TRIBUNNEWS.COM - Chelsea mengalahkan tuan rumah Udinese 3-1 dalam laga pramusim yang digelar di Stadion Friuli, Sabtu (30/7/2022) dini hari WIB.

Pertandingan Chelsea melawan Udinese ini menjadi laga keempat The Blues pada periode pramusim dengan catatan tak meyakinkan.

Tiga laga sebelumnya dijalani Chelsea saat menjalani pramusim di Amerika Serikat. Chelsea sejauh ini sudah mencatatkan dua kali kekalahan dari empat laga pramusim.

Kekalahan paling telak diterima Chelsea saat menghadapi Arsenal di Camping World Stadium, Orlando, AS, Sabtu (23/7/2022), di mana The Blues digebuk The Gunners 0-4.

Dilansir dari bolasport dan sumber lainnya, berikut beberapa fakta menarik kemenangan Chelsea 3-1 atas Udinese:

Menang Seusai Dibantai Arsenal, Chelsea Catat 2 Menang dan 2 Kalah

Chelsea memulai pramusim dengan menjalani tur di Amerika Serikat dengan tiga pertandingan.

Pada pertandingan pertama, 16 Juli 2022, Chelsea menghadapi Club America di Allegiant Stadium, Las Vegas, AS, dengan hasil akhir kemenangan 2-1 buat The Blues.

Berikutnya, Chelsea menghadapi Charlotte di Bank of America Stadium, Charlotte, AS, pada 20 Juli 2022. Hasilnya, Chelsea kalah dalam adu penalti (3-5) setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal.