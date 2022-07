Live Streaming TV Online Vision+, Marseille vs AC Milan, Kick-off Pukul 23.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Pertandingan uji coba Marseille vs AC Milan dapat disaksikan via live streaming tv online Vision Plus.

Tajuk laga pra musim antara Marseille vs AC Milan akan berlangsung di Stadion Velodrome, Prancis, Minggu (31/7/2022) pukul 23.00 WIB.

Laga tersebut juga bisa ditonton live delay lewat channel MNCTV pada pukul 01.00 WIB.

Preview Marseille vs AC Milan

Diwartakan Sempre Milan, Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan bakal melakukan rotasi di area penyerangan.

Yacine Adli dan Rafael Leao bakal memulai laga dari bench cadangan.

Artinya, ini menjadi kesempatan bagi pemain seperti Brahim Diaz, Ante Rebic dan Junior Messiasi memulai laga sebagai starter.