Persib Tim Elite 'Pabeulit' Miskin Taktik, Bobotoh Teriak #ReneOut, Apa Pembelaan Robert Alberts?

Persib Tim Elite Tapi 'Pabeulit', Bobotoh Teriak #ReneOut, Pembelaan Robert Alberts Soal Miskin Taktik

TRIBUNNEWS.COM - Persib Bandung memulai Liga 1 2022 dengan start yang sangat terhitung buruk.

Dalam dua laga pertama Liga 1 2022, Persib hanya bisa meraih satu poin hasil sekali imbang dan sekali kalah.

Torehan buruk itu menempatkan Persib di bibir zona degradasi di posisi ke-15 pada Klasemen Liga 1 2022.

Posisi memprihatinkan Persib itu menyusul hasil imbang melawan Bhayangkara FC (2-2) di kandang lawan pada pekan pertama.

Pada laga pekan kedua Liga 1 2022, Persib justru kalah dengan skor 1-3 di depan bobotoh ketika menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (30/7/2022) kemarin.

Alhasil, capaian Persib ini membuat bobotoh sangat kecewa, cenderung marah.

Bobotoh bahkan langsung menyuarakan tagar #ReneOut, seruan yang meneriakkan desakan agar pelatih Robert Rene Alberts mundur dari posisi sebagai pelatih Persib.

Tagar #ReneOut sempat menghiasi daftar trending twitter pada Sabtu seusai kekalahan Persib dari Madura United.

"you know what to do, (at)persib? kick out RRA from our club! #ReneOut," tulis seorang bobotoh di twitter.