Momen Penting dalam Film Dokumenter Arsenal: All or Nothing, Tayang di Amazon Prime

Manajer Arsenal asal Spanyol Mikel Arteta (kiri) memeluk striker Arsenal asal Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang saat ia meninggalkan lapangan selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Aston Villa di Stadion Emirates di London pada 22 Oktober 2021. Bagaimana perjalanan Arteta dengan skuadnya, momen pelengseran Aubameyang, keterpurukan & kebangkitan The Gunners dalam film dokumenter All or Nothing.

TRIBUNNEWS.COM - Momen penting film dokumenter Arsenal: All or Nothing atau Semua atau Tidak Sama Sekali yang akan tayang perdana besok, Kamis (4/8/2022).

Film dokumenter Arsenal: All or Nothing bisa disaksikan melalui live streaming Amazon Prime atau Amazon Prime Video dengan berlangganan terlebih dahulu.

Ada delapan episode dari film dokumenter Arsenal yang dikeluarkan Amazon ini.

Mulai dari 4 Agustus untuk episode pertama hingga ketiga.

Baca juga: Sinyal Arsenal Tampil Elite di Liga Inggris 2022/2023: Adaptasi Sempurna Gabriel Jesus

Pada 11 Agustus untuk episode empat sampai enam.

Dan 18 Agustus untuk episode tujuh dan delapan.

Seperti yang telah ditayangkan Amazon untuk seri Manchester City dan Tottenham dalam tajuk All or Nothing.

Kini, giliran tim Meriam London yang memperlihatkan kisah satu musim perjuangan mereka mengarungi kompetisi.

Arsenal menjalani musim 2021/2022 bak rollercoaster, kalah dari tiga pertandingan awal Liga Inggris hingga duduk di peringkat dasar klasemen liga Inggris.

Berjuang untuk kembali mentasi di tingkat elit kompetisi Eropa, Liga Champions, hingga bagaimana ban kapten Aubameyang dicopot dan dijual ke Barcelona pada jendela transfer musim dingin 2021/2022.