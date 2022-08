Informasi Marc Cucurella Dibantah Brighton, Fabrizio Romano Tak Gentar, Kita Lihat Siapa Berbohong?

TRIBUNNEWS.COM- Jurnalis Italia, Fabrizio Romano menegaskan bahwa informasi tentang Marc Cucurella dari Brighton resmi ke Chelsea adalah benar.

Fabrizio Romano menjawab kicauan netizen yang menyatakan dia telah berbohong terkait Marc Cucurella.

Dianggap telah berbohong dengan informasi terkait Marc Cucurella telah resmi ke Chelsea dari Brighton, Fabrizio Romano menantang balik.

"we will see who lied (kita lihat siapa yang berbohong, Red)," tulis Fabrizio Romano.

Sebelumnya, Marc Cucurella dari Brighton dikabarkan telah resmi bergabung dengan Chelsea seperti dikabarkan jurnalis Italia, Fabrizio Romano.

Namun kabar Marc Cucurella ke Chelsea seperti ditulis Fabrizio Romano itu kemudian dibantah oleh klub Brighton.

Mereka menuliskan laporan yang menyebutkan Marc Cucurella telah resmi ke Chelsea itu sebagai informasi tidak akurat.

"Bertentangan dengan laporan yang tidak akurat dari berbagai media malam ini, tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan klub mana pun untuk menjual Marc Cucurella," demikian pernyataan dari Brighton Hove and Albion.

Dalam kicauan di Twitter, Fabrizio Romano menuliskan Marc Cucurella telah resmi ke Chelsea dengan kontrak 50 juta Poundsterling.

"Marc Cucurella ke Chelsea, ini dia! Kesepakatan penuh antara Chelsea dan Brighton lebih dari £50 juta. Levi Colwill akan segera bergabung dengan Brighton," tulis Fabrizio Romano.