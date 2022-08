Luar Biasa Netizen Indonesia, Witan Sulaiman Baru Perkenalan, Sudah Cetak Rekor di Akun AS Trencin

Tangkapan layar Instagram

WITAN NOMOR 78- Witan Sulaeman diumumkan sebagai pemain baru klub Slovakia, AS Trencin. Witan Sulaeman akan memakai kaus bernomor punggung 78 di klub AS Trencin. Baru diperkenalkan, Witan Sulaeman langsung memberi dampak di akun Instagram AS Trencin.