Witan Sulaiman Pakai Nomor 78, Begini Cara Klub AS Trencin Mengumumkan Witan Sebagai Pemain Baru

Tangkapan layar Instagram/ AS Trencin

PEMAIN BARU- Witan Sulaeman diumumkan sebagai pemain baru klub Slovakia, AS Trencin. Dalam sebuah pengumuman resmi di situs resmi klub AS Trencin, ada artikel khusus mengenai pemain baru Witan. Dia akan memakai kaus bernomor punggung 78 di klub AS Trencin.