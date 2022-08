Live Streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam Final Piala AFF U16 Malam Ini, Garuda di Ambang Juara

tangkap layar twitter

Ekspresi Pelatih Timnas U-16 Indonesia, Bima Sakti Tukiman saat laga semifinal Piala AFF U-16 2022 Timnas U-16 Indonesia Vs Myanmar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (10/8/2022) memasuki babak adu penalti. Laga itu dimenangkan Timnas U-16 Indonesia 5-4 lewat babak adu penalti setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Di final Timnas U-16 Indonesia akan kembali bertemu Vietnam yang mereka kalahkan 2-1 di laga fase grup A Piala AFF U-16 2022. Laga Timnas U16 Indonesia vs Vietnam pada partai Final Piala AFF U16 akan digelar Jumat (12/8/2022)di Stadion Maguwoharjo, Kick-off mulai pukul 20.00 WIB. Akses Link LIve Streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF U16 lewat tautan yang tersedia di bagian artikel ini.