Sorotan Menarik Pekan 5 BRI Liga 1 - Obat Penawar Luka Persis Solo & Dendam Persib Bandung

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa sorotan menarik tampaknya akan mewarnai perhelatan pekan kelima BRI Liga 1 2022/2023 yang akan dibuka laga PSIS Semarang vs Persik Kediri, Kamis (18/8/2022) besok.

Sebagaimana misal sorotan menarik menyoal perjuangan Persis Solo yang masih mencari obat penawar lukanya.

Selain itu, sorotan menarik akan mewarnai laga balas dendam Persib Bandung saat bertandang ke markas PSS Sleman pada pekan ini.

Logo BRI Liga 1 Simak sorotan menarik yang akan mewarnai perhelatan pekan kelima BRI Liga 1 2022/2023 mulai dari obat penawar Persis Solo hingga dendam Persib. (MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM)

Jika menelisik jadwal pekan kelima, memang ada banyak laga menarik yang akan tersaji mulai dari Bhayangkara FC vs Persis Solo, PSS Sleman vs Persib Bandung hingga PSM Makassar vs Arema FC.

Agenda pekan kelima BRI Liga 1 tercatat akan dibuka dengan laga pembuka yang mempertemukan PSIS Semarang vs Persik Kediri, Kamis (18/8/2022) pukul 16.00 WIB.

Sementara, untuk laga penutup pekan kelima akan menyajikan duel antara Rans Nusantara vs Persija Jakarta.

Tentu ada banyak sorotan menarik yang perlu kamu ketahui jelang laga pekan kelima BRI Liga 1 musim ini yang telah dihimpun Tribunnews:

1. Obat Penawar Luka Persis Solo

Sepak terjang Persis Solo sebagai salah satu tim promosi BRI Liga 1 musim ini nyatanya masih jauh dari kata mengesankan.

Kegagalan Persis Solo mendulang poin sejauh ini menjadi noda hitam perjalanan Laskar Sambernyawa sekembalinya tampil di panggung Liga 1.