Casemiro Resmi ke Manchester United, Here We Go! Ini Rincian Kontraknya, Dikontrak MU Hingga 2027

TRIBUNNEWS.COM- Casemiro akhirnya resmi ke Manchester United setelah Real Madrid menerima semua rincian tawaran.

Saat ini, Real Madrid dan Manchester United mempersiapkan kontrak untuk Casemiro.

Casemiro dikontrak sebesar €60 juta, dengan tambahan bonus €10 juta.

Casemiro memiliki kesepakatan penuh dengan Manchester United dengan kontrak selama empat tahun hingga 2027. Tes Medis dan kemudian visa akan disortir selama akhir pekan.

Dalam kicauannya di Twitter, jurnalis Italia spesialis transfer pemain, Fabrizio Romano mengungkapkan kesepakatan antara Real Madrid dan Manchester United.

"Casemiro ke Man United, Here We Go! Real Madrid menerima semua rincian tawaran, klub mempersiapkan kontrak sekarang. €60 juta biaya tetap, €10 juta tambahan," tulis Fabrizio Romano.

"Casemiro memiliki kesepakatan penuh dengan kontrak empat tahun, opsi hingga 2027".

"Tes Medis dan kemudian visa akan disortir selama akhir pekan" tulis Romano lagi.

Sebelumnya, Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengaku telah berbicara dengan Casemiro perihal keinginannya untuk pergi.

"Saya telah berbicara dengan Casemiro dan keinginannya untuk meninggalkan Real Madrid sudah jelas," kata Carlo Ancelotti dikutip dari Marca.



Pemain internasional Brasil itu bisa bergabung dengan Manchester United.