Reaksi Luis Milla Setelah Resmi Diumumkan Sebagai Pelatih Persib Bandung, Hatur Nuhun Pak Glenn!

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM- Pelatih asal Spanyol, Luis Milla bereaksi setelah dia secara resmi diumumkan menjadi Pelatih Persib Bandung.

Luis Milla menuliskan ucapan terima kasihnya melalui Twitter.

Luis Milla mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Persib Bandung.

"Very excited to join Persib, Hatur nuhun pak Glenn Sugita for this wonderful opportunity. See you soon bobotoh! (Sangat senang untuk bergabung dengan Persib, Hatur nuhun pak Glenn Sugita (Presiden klub Persib Bandung) atas kesempatan yang luar biasa ini. Sampai jumpa bobotoh!)" tulis Luis Milla.

Nama Luis Milla juga sempat trending topic di Twitter Indonesia.

Banyak bobotoh mengaku senang dengan penunjukkan Luis Milla sebagai pelatih Persib.

"Wilujeng sumping coach Luis Milla!" tulis akun salah satu bobotoh.

"Welcome back to Indonesia Luis Milla.. We miss you so much" tulis yang lainnya.

"BREAKING NEWS Wilujeung sumping Coach Luis Milla HERE WE GO," tulis bobotoh yang lainnya lagi.