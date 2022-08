Mengenal Carabao Cup, Turnamen Sistem Gugur di Inggris yang Sering Gonta-Ganti Nama

TRIBUNNEWS.COM - Mengenal tentang turnamen Carabao Cup, turnamen yang berada dalam musim domestik Liga Inggris.

Carabao Cup dikenal sebagai League Cup yang didirikan pada 1960.

Sebelumnya, Carabao Cup memiliki nama yang yang berbeda.

JOGET- Dalam foto 27 Februari lalu, tampak Bek Liverpool, Kostas Tsimikas (kiri), dan Mohamed Salah memegang trofi Carabao Cup sambil berjoget, usai The Reds mengalahkan Chelsea lewat adu penalti dalam final di Stadion Wembley, London. Mengenal tentang Carabao Cup. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Disesuaikan dengan sponsor yang ada di dalamnya.

Ajang tersebut pernah bernama Milk Cup, The Littlewoods Cup, The Rumbelows Cup, The Coca-Cola Cup, The Worthington Cup, dan The Carling Cup.

Pernah juga bernama The Capital One Cup dari 1981 hingga 2016.

Dan saat ini, Carabao menjadi sponsor utama kompetisi tersebut.

Apa itu Carabao Cup?

Carabao Cup adalah turnamen sistem gugur untuk semua klub English Football League (EFL) dan Liga Premier.

Ini dimainkan lebih dari tujuh putaran dan berlangsung dalam satu leg, kecuali babak semifinal yang dimainkan secara kandang dan tandang.