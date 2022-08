5 Pemain Berbanderol Selangit yang Tak Berjodoh dengan Manchester United

TRIBUNNEWS.COM - Manchester United tinggal selangkah lagi meresmikan kedatangan Antony dari Ajax Amsterdam.

Manchester United disebut rela menggelontorkan uang senilai 100 juta Euro untuk mendatangkan Antony.

Jurnalis kenamaan, Fabrizio Romano sudah memberi rambu-rambu here we go terkait transfer Antony ke Manchester United.

"Antony ke Manchester United, here we go!" tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya.

"Kesepakatan dengan Ajax di kisaran 100 juta Euro. Kontrak hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan sampai 2028," sambungnya.

Bukan kali ini saja Manchester United mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk mendatangkan pemain.

Sayangnya, Setan Merah kerap tak berjodoh dengan pemain berbanderol tinggi.

Berikut Ini 5 Pemain Berbanderol Tinggi yang Kurang Bersinar Bersama Manchester United yang telah dihimpun oleh Tribunnews:



1. Angel Di Maria

Awal kedatangan Angel Di Maria ke Manchester United pada musim 2014/2015 lalu disambut suka cita para fans.