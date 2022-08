Jadwal BRI Liga 1 Hari Ini Live Indosiar - PSM vs Persib, PSIS Semarang Cari Pelampiasan

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal BRI Liga 1 2022 hari ini menyuguhkan tiga pertandingan, Senin (29/8/2022).

Dua dari pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 2022 tayang di Indosiar, PSM Makassar vs Persib Bandung dan Dewa United vs PSIS Semarang.

Sementara laga RANS Nusantara FC menghadapi Barito Putera dapat anda saksikan via streaming Vidio.com.

Sebelas pemain Persib Bandung yang tampil sejak awal pertandingan menghadapi tamunya PSIS Semarang pada pekan keempat BRI Liga 1 2022. (Website Persib Bandung)

Jadwal BRI Liga 1 2022 Hari Ini

Pukul 15.30 WIB - Dewa United vs PSIS Semarang - (Indosiar, Vidio)

Pukul 16.00 WIB - RANS Nusantara FC vs Barito Putera - (Vidio)

Pukul 20.00 WIB - PSM Makassar vs Persib Bandung - (Indosiar, Vidio)

Link Live Streaming

- Fakta PSM vs Persib