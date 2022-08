Antony Pecahkan Rekor Transfer Pemain Eredivisie, Ini 12 Besar Pemain Termahal Dibeli dari Belanda

TRIBUNNEWS.COM- Winger asal Brasil, Antony menjadi pemain termahal dari Eredivisie saat dia dibeli Manchester United dari Ajax dengan harga 100 juta Euro.



Setan Merah telah membuat terobosan besar dalam mengejar bintang Brasil, Antony.

Manchester United telah membuat terobosan signifikan dalam mengejar Antony.

Mereka telah mencapai kesepakatan dengan klub Eredivisie untuk menandatangani pemain Brasil dengan biaya sebesar 100 juta Euro.

Menjadikan pemain berusia 22 tahun itu sebagai pemain paling mahal yang pernah dijual oleh klub dari Belanda.

Baca juga: Antony Kecewa Ajax Menolak Tawaran Manchester United Sebesar 90 Juta Euro, Begini Kata Antony

Antony secara terbuka meminta klub untuk mengizinkannya bergabung dengan Manchester United dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Italia Fabrizio Romano.

"Antony ke Manchester United, Here We Go! Kesepakatan prinsip dengan Ajax, biaya €100 juta. Kontrak hingga Juni 2027 dengan opsi hingga 2028. Ditandatangani besok. Kontrak sedang disiapkan, ini adalah rekor biaya dalam sejarah Eredivisie — Antony akan berada di Manchester minggu depan," kata jurnalis Italia, Fabrizio Romano.

Baca juga: Berita Transfer Pemain: Hari Ini Manchester United Resmikan Antony

Antony kini melampaui rekor Frenkie de Jong sebagai pemain termahal dari Eredivisie.

Frenkie de Jong dibeli dari Ajax oleh Barcelona pada musim 2019 lalu dengan harga 75 juta Euro. Setara harga Matthijs de Ligt saat dikontrak Juventus dari Ajax.

Berikut 12 Besar Daftar Pemain Termahal yang Pernah dibeli dari Liga Belanda (Eredivisie):

No Pemain-Klub Asal ke Klub Tujuan- Harga Pemain- Tahun Pembelian