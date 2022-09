Erling Haaland Dijuluki Daemon oleh Rekan Setimnya di Manchester City, Terinspirasi dari Serial TV

TRIBUNNEWS.COM - Pemain Manchester City, Erling Haaland mendapat julukan unik dari rekan satu timnya.

Erling Haaland mendapat julukan yang terinspirasi dari sebuah serial televisi.

Rekan setim Erling Haaland memberinya julukan Daemon.

Striker Manchester City asal Norwegia Erling Haaland melakukan selebrasi setelah mencetak gol kedua mereka pada pertandingan sepak bola Liga Inggris antara West Ham United dan Manchester City di Stadion London, di London pada 7 Agustus 2022. Erling Haaland mendapat julukan Daemon oleh rekan setimnya di Manchester City.(JUSTIN TALLIS / AFP)

Baca juga: Dianggap Tidak Mirip, Patung Erling Haaland Dicuri Penggemar Menggunakan Derek

Julukan tersebut diberikan kepada Erling Haaland bukan tanpa alasan.

Lantas, apa yang membuat rekan setimnya memberi julukan Daemon kepada Erling Haaland?

Alasan di Balik Julukan Daemon

Erling Haaland dianggap mirip dengan Daemon.

Haaland dan Daemon memiliki kemiripan dengan gaya rambut panjang berwarna pirang.

Daemon merupakan sebuah karakter fiksi dalam serial televisi bernama House of The Dragon.

House of The Dragon merupakan prekuel dari Game of Thrones.