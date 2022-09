Link Live Streaming Persebaya vs Bali United, Duel Dua Pelatih Terbaik, Bajul Ijo Bidik Hat-trick

tribunbali

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra (Teco) dan Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Rangkaian laga pekan kedelapan Liga 1 2022/2023 akan menyuguhkan live Streaming Persebaya vs Bali United, Jumat (2/9/2022). Live Streaming Persebaya vs Bali United di Liga 1 2022/2023 dijadwalkan kick-off pukul 16.00 WIB. Siaran live streaming Persebaya vs Bali United di Liga 1 2022-2023 pekan 8 bisa disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.