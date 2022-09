Graham Potter Segera Ditunjuk Sebagai Manajer Baru Chelsea, Sudah Ada Kesepakatan Kontrak Disiapkan

Lindsey Parnaby / AFP

Manajer Brighton Inggris Graham Potter merayakan dengan para pemainnya setelah menang di akhir pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Brighton and Hove Albion di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 7 Agustus 2022. Brighton and Hove Albion menang 2 - 1 melawan Manchester United.