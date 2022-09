Prediksi Susunan Pemain Ludogorets vs AS Roma: Jose Mourinho Hadapi Dilema Rotasi Pemain

Isabella BONOTTO / AFP

Pelatih kepala AS Roma asal Portugal Jose Mourinho (kiri) berbicara kepada Jordan Veretout selama pertandingan leg kedua semifinal Liga Konferensi UEFA antara AS Roma dan Leicester City di Stadion Olimpiade pada 5 Mei 2022. Jose Mourinho tak akan terlalu banyak mengubah susunan pemain dalam laga Ludogorets vs AS Roma di Liga Eropa, Kamis (8/9/2022).