Sorotan Liga Champions Pekan Ini: Tak Ada Anthem UCL di Inggris, Reuni Mantan & Kebangkitan Italia

TRIBUNNEWS.COM - Berbagai sorotan menarik mewarnai perhelatan matchday kedua Liga Champions yang digelar tengah pekan ini, Selasa (13/9/2022) sampai Kamis (15/9/2022) dinihari WIB.

Sorotan menarik itu dimulai dari tidak adanya anthem kebanggaan Liga Champions ketika tim asal Inggris bermain di kandang.

Ada pula sorotan menarik yang tertuju untuk para wakil Italia yang mencoba bangkit pada matchday kedua Liga Champions.

Adidas meluncurkan bola pertandingan Liga Champions 2022-2023. Berbagai sorotan menarik mewarnai perhelatan matchday kedua Liga Champions yang digelar tengah pekan ini(UEFA)

Baca juga: Liga Champions - Bayern Munchen vs Barcelona: Lewandowski Pulang Tebar Ancaman

Matchday kedua Liga Champions dipastikan akan menyajikan beberapa duel menarik termasuk pertemuan tim-tim raksasa di babak penyisihan grup.

Sebagaimana misal laga yang mempertemukan antara Bayern Munchen kontra Barcelona di Allianz Arena.

Ada pula laga tak kalah sengit antara Real Madrid vs RB Leipzig, Chelsea vs RB Salzburg, Liverpool vs Ajax, hingga Manchester City vs Borussia Dortmund.

Berikut ini beberapa sorotan menarik yang mewarnai laga Liga Champions tengah pekan ini yang telah dihimpun Tribunnews:

1. Tak Ada Anthem Liga Champions di Markas Klub Liga Inggris

Tercatat ada tiga tim Inggris yang akan memainkan laga kandang pada matchday kedua Liga Champions, tengah pekan ini.

Ketiga tim itu antara lain Liverpool, Chelsea dan Manchester City.