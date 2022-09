Live Skor Hasil Barcelona vs Elche Babak I Liga Spanyol: Menang Jumlah, Lewandowski Cs Unggul 2 Gol

TRIBUNNEWS.COM - Skor 2-0 mewarnai hasil babak pertama laga Barcelona vs Elche pada jornada enam Liga Spanyol, Sabtu (17/9/2022).

Berlangsung di Stadion Camp Nou, gol keunggulan Barcelona atas Elche dibukukan oleh Robert Lewandowski (34') dan Memphis Depay (41').

Lewandowski sukses menorehkan namanya di papan skor setelah menerima sodoran umpan dari kaki Balde

Wasit Spanyol Muniz Ruiz memberikan kartu merah kepada bek Elche Spanyol Gonzalo Verdu (kiri) karena melanggar pemain depan Barcelona Polandia Robert Lewandowski selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara FC Barcelona dan Elche CF di stadion Camp Nou di Barcelona pada 17 September 2022. (Josep LAGO / AFP)

Barca menang jumlah pemain sejak pertandingan menunjukkan menit ke-14.

Adalah kapten Elche, Verdu yang menerima kartu merah dari pengadil laga. Dia harus mandi lebih cepat dari rekan-rekannya lantaran melakukan profesional foul.

Verdu menghentikan lari Lewandowski saat bomber Timnas Polandia itu tinggal one on one berhadapan dengan kiper Elche.

Jalan Pertandingan Babak Pertama

Bertindak sebagai tim tuan rumah, Barcelona tampil mendominasi.

Xavi Hernandez sedikit melakukan perubahan pada starting line-upnya.

Lewandowski tetapi menjadi tumpuan. Bedanya kali ini giliran Memphis Depay yang menjadi penyokong dalam sisi ofensif, selain Ousmane Dembele tentunya.