Kata Robi Darwis Soal Lemparan Jauh dan Bolak-balik Naik-turun Ikuti Skema STY di Timnas U-20

Cerita Robi Darwis Soal Lemparan Jauh dan Bolak-balik Naik-Turun di Timnas U-20 Indonesia



Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemain pilar Timnas U-20 Indonesia, Robi Darwis tampil tak kenal lelah saat Garuda Nusantara menaklukkan Vietnam U-20, 3-2 pada laga pamungkas grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/9/2022).

Robi Darwis yang saat itu berposisi di lini pertahanan mempunyai tugas khusus dari Shin Tae-yong yakni mengambil lemparan ke dalam atau throw in.

Lemparan jarak jauh Robi seperti Pratama Arhan kerap membuat pertahanan Vietnam U-20 harus ekstra keras menghalaunya.

Baca juga: Timnas U-20 ke Piala Asia, Shin Tae-yong Ungkap Alasan Masukkan Marselino, Ronaldo Kwateh Overrated?

Baca juga: Seusai Bawa Timnas U-20 ke Piala Asia, Marselino Langsung Digeber ke Timnas Senior di FIFA Matchday

“Capek atau tidak, ya tentunya capek karena saya sendiri fokus bertahan dan harus membantu juga menyerang apalagi di throw in karena kalau untuk throw in. Sebenarnya tidak mudah karena satu, saya sudah harus fokus di pertahanan dan saya juga harus siap ketika throw in, harus siap ketika menyerang, ke bertahannya harus cepat juga,” kata Robi seusai laga.

Menurut pemain milik Persib Bandung itu, perjuangan yang ia lakukan bersama para pemain Timnas U-19 lainnya untuk mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia u-20 2023.

Baca juga: Timnas U-20 Indonesia Bisa Comeback Lawan Vietnam, Shin Tae-yong: Itu Artinya Garuda Makin Kuat

Dengan demikian rasa lelah pun sirna ketika di lapangan dan kini mereka pun mendapatkan hasil setimpal dari perjuangan yang telah mereka lakukan.

Timnas Indonesia U-19 melaju ke Piala Asia U-20 2023 yang akan diadakan di Uzbekistan pada 1 – 18 Maret 2022.

“Tentunya, ya, untuk throw in itu memang sudah terbiasa jadi tidak terlalu jadi sangat melelahkan. Melelahkan iya, tapi ini untuk membela negara, ya, harus lebih dari 100 persen gitu untuk berjuang untuk Indonesia,” jelasnya.

Baca juga: Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas Indonesia dan Asal Klub di FIFA Matchday, Bek Persija Naik Kelas