Jadwal BRI Liga 1 2022 Pekan 11: Persis vs PSM, Arema FC vs Persebaya hingga Persib vs Persija

Jadwal BRI Liga 1 2022 yang telah memasuki pekan 11 menyajikan Persis vs PSM, Arema FC vs Persebaya hingga Persib vs Persija.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal BRI Liga 1 2022 bakal memasuki pekan 11, yang dimulai pada Kamis (29/9/2022) hingga Senin (3/10/9/2022) mendatang.

Pada jadwal pekan 11 BRI Liga 1 2022 menyajikan sejumlah pertandingan big match yang mempertemukan dua tim besar.

Di antaranya ada Persis Solo vs PSM Makassar, Arema FC vs Persebaya Surabaya, dan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Keseruan pekan 11 BRI Liga 1 2022 dapat disaksikan secara live streaming Vidio.com.

Selain Vidio.com, Indosiar akan menyiarkan 8 partai BRI Liga 1 2022 pada pekan 11 ini.

Berikut Jadwal BRI Liga 1 2022 Pekan 11

Kamis, 29 September 2022

16.00 WIB - Barito Putera vs Persik Kediri (Vidio)

16.00 WIB - Persis Solo vs PSM Makassar (Indosiar)

20.30 WIB - PSS Sleman vs Persita Tangerang (Indosiar).

Jumat, 30 September 2022

16.00 WIB - Rans Nusantara FC vs Dewa United (Indosiar)

20.30 WIB - Bali United vs Persikabo 1973 (Indosiar)